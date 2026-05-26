本当に売りたいものがある時に使える「コントラスト効果」 と会議で自分の案を通したい時に使える「バンドワゴン効果」とは？ コントラスト効果とバンドワゴン効果 ビジネスで使えるテクニックのひとつに「コントラスト効果」があります。これは、単独で示されると値段が高く感じるものでも、比較対象を出すことで手頃に感じるという心理です。何かをセールスするときには本当に売りたいものよりも高いものを提示し、「