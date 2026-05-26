スリルを味わうと相手の魅力がアップする「吊り橋効果」とは 人を好きになりやすいシチュエーション 社会心理学の実験の中で、最も有名なもののひとつにつり橋実験があります。まず、同じ川にかかるつり橋と木製の橋の上で、18歳から35歳の男性被験者に対し、男性と女性のインタビュアーが質問を投げかけます。そして、「研究の詳細に興味があれば連絡ください」と言って、電話番号を渡すのです。その電話番号を受