このチェックリストに当てはまったら医者に行こう！注意しておきたい「高血圧の見分け方」 降圧薬や減塩では高血圧は治せない ろれつが回らない ろれつが回らないといった兆候は、脳梗塞の初期症状の可能性も。時間が経つと症状が消えますが、50％の人が48 時間以内に脳梗塞を発症します。すぐに受診を。 血圧が急に上昇した 普段と異なる急激な血圧の上昇は、脳や心臓などの血管が詰まっている可能性もあります。すぐに