脳が心地よいと感じる音楽を聴くと自律神経が整う！ 自律神経を整える音楽の「快」パワー 「音楽」にも自律神経を整える力があります。人間の脳は元来、音楽を「快」と感じるようプログラムされています。 壮大な楽曲に心が揺さぶられるのも、軽快なリズムに思わず体が乗ってしまうのも、私たちが本能的に音楽による快感を求めている証拠といえるでしょう。 心地よい音楽は自律神経にもよい作用をもたらします。よい