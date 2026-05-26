「ひまわり紀行」実施の様子2019年撮影 JR四国が、乗客に香川県まんのう町に咲くヒマワリを楽しんでもらおうと、観光列車「四国まんなか千年ものがたり」を減速して運転する「ひまわり紀行」を行います。 運行を開始した2017年から、ヒマワリが咲く6月から7月にかけて毎年行っているものです。 毎年25万本ほどのヒマワリが咲き誇る土讃線・塩入駅付近（香川県まんのう町）で、普段は最大時速65kmで走るところを、時速1