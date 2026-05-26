日本のはるか南の海上にあるカロリン諸島で熱帯低気圧が発生しました。この熱帯低気圧は24時間以内に台風に発達する見込みです。週末以降、日本の南を北上するため、今後の動きや影響に注意が必要です。日本のはるか南に熱帯低気圧が発生今日26日午前9時、日本のはるか南の海上にあるカロリン諸島で熱帯低気圧が発生しました。気象庁によると、この熱帯低気圧は今後24時間以内に台風に発達する見込みです。なお、台風に発達した後