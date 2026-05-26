東京時間10:56現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝23856.00（-139.00-0.58%） ＮＹ金先物AUG 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4566.50（+10.10+0.22%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 米国とイランの合意期待が支えも、イラン南部への攻撃の報道もあり、動きが抑えられている