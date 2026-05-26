アジア株下落米イスラエルによる攻撃で死者、和平合意期待が低下 東京時間11:00現在 香港ハンセン指数 25555.29（-50.74-0.20%） 中国上海総合指数 4120.68（-31.88-0.77%） 台湾加権指数 43423.78（-220.62-0.51%） 韓国総合株価指数 8087.91（+240.20+3.06%） 豪ＡＳＸ２００指数 8653.90（-38.14-0.44%） アジア株は韓国を除いて下落、米イラン和平合意期待も不穏な空気が漂って