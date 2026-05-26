USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK5.375.715.346.26 1MO6.885.726.067.00 3MO7.405.736.436.98 6MO8.016.017.017.30 9MO8.226.187.377.42 1YR8.436.487.707.60 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK5.848.386.42 1MO7.008.466.69 3MO7.368.496.66 6MO7.988.936