【新興国通貨】ドル人民元は6.78台半ばでの推移、昨日は6.7800元台を付ける＝中国人民元 中東情勢をにらんだドル売りもあってドル安が優勢となり、昨日は6.7807元を付けた。大台を維持したこと、イラン南部への攻撃の報道があったことなどからドル高が少し入り、今朝は少し戻して6.7850元前後での推移となっている。 対円でも昨日は元高が優勢で23.445円を付けた。今日は23.42円台中心の推移。 CNYJPY 23.424USDCNY 6