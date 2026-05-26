【新興国通貨】ドルメキシコペソも安値圏から少し戻す=メキシコペソ 昨日のドル安で一時17.24台を付けたドルペソは、今朝少し戻して17.30に迫る動きを見せている。対円では9.21円台まで昨日は上昇。今朝は少し下げている。 USDMXN17.286MXNJPY 9.196