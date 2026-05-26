【北欧通貨】昨日はドル安もありクローナ高やや優勢=スウェーデンクローナ 昨日は9.2630クローナ台と12日以来のドル安クローナ高圏を付けた。その後は反発。イラン南部への攻撃が報じられた際には少しドル高が強まる場面もすぐに調整が入り、直近9.30台推移。対円でも昨日はクローナ高が優勢。17.15円台と4月30日以来の高値を付けた。 USDSEK9.3055SEKJPY 17.081