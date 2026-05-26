今年９月に幕を開ける音楽劇『39歳』。主演は、元タカラジェンヌで女優の朝夏まなとだ。朝夏は2002年、宝塚歌劇団に88期生として入団。星組公演『プラハの春／LUCKY STAR！』で初舞台を踏み、花組に配属。'12年には宙組に組替えし、'15年に宙組トップスターに就任、'17年まで組を牽引して退団。その後はミュージカルを中心に活動を続ける彼女が、舞台への思いを語ってくれた。＊＊＊《退団後もカッコいい…！》思わずため息「