２２日、中国（深圳）国際文化産業博覧交易会のＡＰＥＣ経済圏展示エリアで、ペルー産のアルパカの毛を使ったぬいぐるみを選ぶ来場者。（深圳＝新華社記者／毛思倩）【新華社深圳5月26日】中国広東省深圳市は11月に開催される第33回アジア太平洋経済協力会議（APEC）非公式首脳会議の開催地となっている。中国が議長国を務める「APEC中国年」に合わせ、市内で21〜25日に行われた第22回中国（深圳