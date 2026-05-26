外資系生命保険大手「プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン」は２６日に発表した２０２６年３月期連結決算で、グループ会社の社員らによる金銭詐取問題に伴い、顧客への補償費用として約５５億円の特別損失を計上した。１月に示していた被害額約３１億円を上回る規模となった。特別損失の内訳は、問題の発端となった傘下のプルデンシャル生命が約４７億円、４月に同様の問題が発覚したジブラルタ生命が約７億６００