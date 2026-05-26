5月26日（火）放送の「相席食堂」は、猫に魅了された旅人が猫に会いに相席旅に出る「猫相席」！ ©ABCテレビ “猫の町” “坂の町”として知られる広島県尾道市。漁師町として栄えた町では漁師さんが猫に魚を与えていたことや、坂道が多く、車が少ないことから、猫がたくさん住み着き、“猫の町”と呼ばれるようになったとか。そんな町の猫に会いに来たのは、きしたかの・高野正成。妻の猫と一緒に暮らしているうちに猫好