国会では、高市政権の掲げる看板政策を巡り衆参両院で審議が進んでいて高市総理大臣と野党側が論戦を交わしています。午前の参議院では、政府のインテリジェンス、情報活動の強化を巡って、立憲民主党が総理の権限が強まる可能性があると懸念を指摘しました。立憲・杉尾参院議員：総理に権限が集中しすぎてますよ。これで政策と情報の分離ができるんですか？高市総理：総理が有している指揮監督権限を増やしたり、あるいは、集中さ