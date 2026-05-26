プロ野球巨人の阿部慎之助前監督が都内の自宅で長女に暴行を加えたとして、現行犯逮捕され、その後釈放された事件で、長女が生成AI「チャットGPT」に相談し、その回答を受けて児童相談所に通報していたことが分かりました。警視庁は長女への暴行の疑いで逮捕した阿部前監督を26日未明に釈放し、今後は在宅での捜査を続けていくことにしています。また、その後の捜査関係者への取材で阿部前監督の長女が、生成AI「チャットGPT」に「