高市早苗首相は26日の参院内閣委員会で、首相陣営が昨年の自民党総裁選で他候補を中傷する動画を作成・投稿したとの週刊誌報道を巡り、動画を作成したとする男性と公設第1秘書とのオンライン上の接点について「記録はない」と述べた。