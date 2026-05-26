兵庫・たつの市で親子2人が殺害された事件で、指名手配された男が事件後、服を着替えて逃走しているとみられることが分かりました。大山賢二（おおやま・けんじ）容疑者（42）は5月13日ごろ、たつの市の住宅でかつての隣人の田中千尋（たなか・ちひろ）さん（52）を殺害した疑いで指名手配されています。5月19日に千尋さんと母の澄惠（すみえ）さん（74）の遺体が発見され、事件が発覚しました。千尋さんは首を何度も刃物で刺され