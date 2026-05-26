栄電子が商い急増のなか一気に上値を伸ばし、前日比１００円高はストップ高となる６４９円まで買われる場面があった。半導体関連株人気は主力株から中小型株に物色の裾野が広がっており、出遅れ株を探す動きが本格化している。電子デバイス商社で半導体製造装置メーカーからの受注増勢を背景に業績回復色が強まっている同社株にも投資資金が流入した。営業利益は前期の２．２倍増益に続き、２７年３月期も２７％増益