「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午前１１時現在で、マイクロ波化学が「買い予想数上昇」で３位となっている。 この日の東京株式市場でマイクロ波は４日ぶりに反落している。同社はマイクロ波化学プロセスの研究開発やエンジニアリング、ライセンス事業を展開する。２１日、「ＡｍａｚｏｎＤｅｖｉｃｅｓＣｌｉｍａｔｅＴｅｃｈＡｃｃｅｌｅｒａｔｏｒ」に採択されたと発表した