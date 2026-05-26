・ＵＮＥＸＴは堅調、アニメ制作会社を子会社化 ・芝浦機は急反落しＳ安、２７年３月期は営業益４％減を計画 ・クエストが一時１０％超の急騰演じる、キオクシア関連株に物色の矛先が向かう ・弘電社はカイ気配スタート、きんでんのＴＯＢ価格１万１５０１円にサヤ寄せ ・プラコーがＳ高カイ気配、「データセンター関連機器」を目的に加える定款変更に反応 ・山岡家は５日ぶり反発、自社株買い発表が