クエスト＝切り返し急。生成ＡＩやＩｏＴ技術、ビッグデータなどを活用したデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進支援を手掛けるが、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリーの専業大手キオクシアホールディングス向けが売上高の約２割を占めており、中期的な商機拡大への期待が大きい。株価に出遅れ感があり、上値を見込んだ投資資金の攻勢を誘っている。 プラコー＝ストップ高カイ気配