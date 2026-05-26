巨人が阿部慎之助監督の逮捕騒動で揺れる中、お隣・韓国ではイ・スンヨプ一軍打撃コーチが理事長を務める財団主催の野球大会が開催される。【写真】阿部監督逮捕に韓国も衝撃「“読売の象徴”が…」各社反応一般財団法人イ・スンヨプ野球奨学財団が主催し、一般社団法人韓国リトル野球連盟が主管する「2026 第6回イ・スンヨプ全国リトル野球大会」が、5月30日から6月7日にかけて韓国島南部・大邱（テグ）広域市北区（プクク）の江