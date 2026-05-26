26日前引けの日経平均株価は4日ぶり反落。前日比260.55円（-0.40％）安の6万4897.64円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は778、値下がりは739、変わらずは46。 日経平均マイナス寄与度は366.87円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が122.69円、キオクシア が76.97円、フジクラ が53.3円、中外薬 が45.76円と並んだ。 プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を488.35円押し上げ。