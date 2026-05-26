26日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比33.7％減の2583億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同42.9％減の1883億円だった。 個別ではステート・ストリートＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジあり） 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳユーロ・ストックス５０指数 、グローバルＸＵＳテック