26日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数243、値下がり銘柄数306と、値下がりが優勢だった。 個別ではＴＭＨがストップ高。イメージ情報開発は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ、ダイナミックマッププラットフォーム、デジタルグリッド、シャノン、アクセルスペースホールディングスなど11銘柄は年初来高値を更新。ＨＰＣシステムズ、ＭＴＧ、オンコリスバイオフ