今週は3歳クラシックの二冠目、世代の頂点を決める第93回（東京優駿／GI、芝2400m）が東京競馬場で行われる。今年は、皐月賞馬ロブチェンをはじめ、リアライズシリウス、ライヒスアドラー、アスクエジンバラ、フォルテアンジェロと上位馬が揃って参戦。トライアルからは青葉賞馬ゴーイントゥスカイ、プリンシパルSを制したメイショウハチコウ、そのほか、スプリングSを制したアウダーシアや、京成杯勝ちグリ