歌手でタレントの浅香唯（56）が、25日放送のフジテレビ『ネプリーグ』（毎週月曜後7：00）に出演。高校のクラスメートだったタレントを明かした。【写真】「まるでプロマイド！」浅香唯の同級生タレントの“免許証”番組では“レジェンドカリスマ”チームとして浅香が登場。共演した元光GENJIで俳優の大沢樹生（57）と同い年であることについて触れられると、2人は「高校の同級生」「同じクラスです」と明かした。続けて