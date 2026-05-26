フリーアナウンサーの中川安奈さんが２５日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフを楽しんだことを明かしました。 【写真を見る】【 中川安奈 】 「人生初のゴルフコンペデビューしました」ゴルフウエア姿に反響「とてもお似合い」「ブラボー」中川安奈さんは「人生初のゴルフコンペデビューしました」と綴ると、ゴルフウエア姿の写真をアップ。続けて「参加させていただくことが決まったときからずっとドキドキして