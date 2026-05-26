弁護士の八代英輝氏が２６日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、巨人の阿部慎之助監督が娘への暴行容疑で現行犯逮捕されたことに言及した。阿部監督は長女への暴行容疑で、児童相談所から通報されやってきた警察に現行犯逮捕された。事情聴取ではなく現行犯逮捕されたことについて聞かれた八代弁護士は「娘に暴行をふるってしまったけど、警察が臨場したときには落ち着いて家族で話し合っている状況であるとしたら、１００歩譲って警