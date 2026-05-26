「巨人−ソフトバンク」（２６日、東京ドーム）巨人は２５日、阿部監督が家族への暴行容疑で逮捕されたことを受け、２６日に開幕する交流戦から、橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務めると発表した。巨人は１リーグ時代の１９４７年に中島選手兼任監督が選手に専任するために三原監督に代わった例などはあるが、シーズン途中での監督の休養、解任といった事例はなく、今回はまさに異例の事態となっている。これ