【入学祭＆後夜祭】 5月21日 開催 viviONが運営するVTuberグループ「あおぎり高校」は、オフラインイベント「あおぎり高校 入学祭2026！ ～『好き』なことしかしたくない！～」を5月21日にLINE CUBE SHIBUYAにて開催した。 「あおぎり高校 入学祭2026！」は音霊魂子さん、石狩あかりさん、山黒音玄さん、栗駒こまるさん、千代浦蝶美さん、我部りえるさん、エトラさん、春雨