フリーアナウンサー古舘伊知郎が２６日までに自身のユーチューブチャンネルを更新し、歌手でタレントのあのが?舌禍事件?でテレビ朝日の冠番組「あのちゃんねる」を降板すると宣言した件に持論を展開した。１８日放送の同番組で、嫌いな芸能人を聞かれたあのは「鈴木紗理奈」と回答。これが本人の耳に入り、苦言を呈されると、あのは番組降板を宣言。かねて制作サイドには演出面で改善を要求していたが、今回騒動となり「もう続