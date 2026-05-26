負傷中で開幕の出場が微妙なヤマルもメンバー入りを果たすスペイン代表は5月25日、代表メンバー26人を正式発表した。国内リーグの「2強」のうち、レアル・マドリードからの選出が1人もいなかったことに、SNS上では衝撃が走っている。今回公開された陣容には、中盤にペドリやガビ、ロドリゴといった実力者が順当に選出。前線にはオルモなどが選出され、負傷中で開幕の出場が微妙と言われているラミン・ヤマルもメンバー入りを果