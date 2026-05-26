ベルギーメディアが報じるベルギー1部シント＝トロイデンの日本代表DF谷口彰悟は、今シーズン限りで同クラブを退団する可能性があるようだ。ベルギーメディア「Voetbal Nieuws」が報じている。今シーズン、シント＝トロイデンは快進撃を見せてシーズンを3位で終了。来シーズンのUEFAヨーロッパリーグ（EL）予選プレーオフ出場権を獲得している。そのなかで谷口は公式戦38試合に出場して1得点1アシストを記録、守備の要として最