見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第9週「夕映え」（第42回）が26日に放送され、看病婦のフユ（猫背椿）の”素顔”に迫ったラストシーンに、ネット上には「家族の事情を抱えてる!?」「訳ありっぽい！」「自宅介護してる？」などの声が集まった。【写真】フユ（猫背椿）の“事情”を知ることになる、りん（見上愛）明日の『風、薫る』千佳子（仲間由