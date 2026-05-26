チーム内トップの4164分プレー、ダニーとドメが2位と3位に続くドイツ1部マインツは5月25日、今シーズンにおける選手の公式戦出場記録を発表した。公式の発表によると、25歳の日本代表MF佐野海舟は今季行われた全48試合すべてに出場し、総プレー時間は4164分に達した。ピッチ上で90分間フル出場を果たせなかったのはわずか3試合だけ。投稿内でも「カイシュウのシーズン！」と、シーズンを通して驚異的な稼働率を誇ったことが強