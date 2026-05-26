年間表彰式のドレスアップが反響バレーボール・SVリーグ女子優勝のSAGA久光スプリングスの選手たちがドレスアップした姿に反響が広がっている。19日に行われた年間表彰式で、青を基調とした煌びやかな衣装で登場したシーンが話題に。183センチの長身を誇る日本代表の21歳・北窓絢音がドレスのお気に入りポイントを語ると、ファンからも歓声があがっている。北窓は肩がシースルーになった青のロングドレスで出席。首にはパール