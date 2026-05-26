5月22〜24日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、スター・ウォーズシリーズ最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、初週金土日動員43万5000人、興収7億4900万円をあげ、初登場1位に輝いた。【写真で見る】5月22〜24日の全国映画動員ランキングを一気見！2位は、公開5週目を迎えた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、週末金土日動員20万3000人、興収2億7700万円をあ