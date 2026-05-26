レンジャーズ戦米大リーグ・アストロズの今井達也投手が25日（日本時間26日）、敵地レンジャース戦に先発登板。6回無安打無失点、2奪三振の快投で今季2勝目（2敗）を挙げた。アストロズは継投でのノーヒットノーランを達成。球界としても2024年以来となる継投での無安打無得点試合に、現地では祝福の声があがっている。スコアボードに0を並べた。今井は初回に3四球を出すなど、制球に苦しんだものの、二塁への併殺打などでピン