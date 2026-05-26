馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。日本ダービーは特別編で、武豊騎手＝栗東・フリー＝のダービー６勝を【ダービー武豊伝】として取り上げる取り上げる。第２回は１９９９年のアドマイヤベガ。ゆかりの良血馬と史上初の連覇を達成した。快晴の青空へ、ユタカが力強くこぶしを突き上げた。割れんばかりの拍手が全身に降り注ぐ。心地いい。最高だ。史上初の日本ダービー連覇。またしても、武豊が誰も