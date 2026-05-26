プロ野球のセ・パ交流戦が26日から開幕します。 メ～テレ「ドデスカ！」火曜日にレギュラー出演している野球評論家の矢野燿大さんに、ドラゴンズが交流戦で巻き返すためにどう戦うべきかを聞きました。 矢野さんがポイントに挙げたのは、「三本の矢」です。 ドラゴンズの先週の成績は1勝4敗。 22日の試合は阿部寿樹選手が4安打を放って6対2で勝利しましたが、点を取っても粘り勝ちできない試合が