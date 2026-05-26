プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助監督が2026年5月25日夜、娘への暴行容疑で警視庁に現行犯逮捕されたとする報道を受け、SNSでは19年に行われた引退セレモニーでの家族での姿に注目が集まっている。「阿部慎之助監督については進退を含め処分を検討します」複数報道によると、阿部監督は東京・渋谷区の自宅で、18歳の長女の胸ぐらをつかんで押し倒すなどの暴行を加えたという。長女が15歳の次女とケンカをしていたところに仲