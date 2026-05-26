エイベックス・松浦勝人会長（６１）と歌手・浜崎あゆみの２ショットが披露された。松浦氏は２６日までに自身のインスタグラムを更新し、浜崎の投稿を共有する形で写真を複数枚アップ。２３日にお台場海浜公園で行われた未来型花火エンターテインメント「ＳＴＡＲＩＳＬＡＮＤ２０２６」を満喫したようだ。浜崎と楽しそうに撮影。フォロワーは「あゆ幸せそう。最高すぎる」「マサさんの顔が嬉（うれ）しそう」「やっぱり