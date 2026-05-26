メイトーの「カスタードプリン」が、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」をコラボレーション。「ポムポムプリン」が友だちと一緒に45周年をお祝いするような、期間限定のスペシャルパッケージ全3種が登場します！ メイトー「カスタードプリン」サンリオ「ポムポムプリン」コラボパッケージ 価格：オープン発売日：2026年6月1日(月)より順次内容量：210g（70g×3）保存温度：要冷蔵10℃以下発売地域：全