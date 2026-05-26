週に9時間以上の運動が、心疾患予防に最大の効果をもたらす可能性があるとする研究結果が報告された。英医学誌「 British Journal of Sports Medicine」に掲載された研究は、約1万7000人の中年層データを分析し、運動量と心臓発作や脳卒中などの心血管イベントの関係を検証した。 【写真】日本人は50年間で体温が１度下がっている!? 原因とは 研究では、週150分の中～高強度運動という現行目標でもリスクは約8&#