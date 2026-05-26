腕時計は、その人の雰囲気やライフスタイルをさりげなく映し出すアイテム。ドラマでの凛とした役柄、CMでの華やかな姿、普段の立ち居振る舞いなど、世の中の人たちが「腕時計が似合う」と感じる女性芸能人のイメージはさまざまなのでは。 【調査結果】腕時計が似合う女性芸能人ランキング 株式会社NEXERはこのほど、高級腕時計の正規販売店「HARADA」と共同で、全国の男女1000名を対象に行った「腕時計が似合う女性芸