表彰式25日 岡山市への郷土愛をテーマにした川柳コンテスト「愛ラブおかやま川柳」の表彰式が25日に行われました。 岡山市と岡山商工会議所などで作る実行委員会が開いているコンテストで、今回で9回目です。3万3751点の応募の中から60の入賞作品が選ばれました。 最優秀賞にあたる「岡山市民の日賞」に選ばれたのは、中学生の住江幸多朗さんの作品「素通りはもったいないよ晴れの国」です。他にも「こ